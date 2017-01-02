ГТРК ‘Дон-ТР’ присоединился к флешмобу ‘Манекен Челлендж’
«Дон-ТР» присоединился к интернет-акции «Манекен Челлендж». Ее в разных странах уже поддержали известные спортсмены, артисты и даже политики. Теперь и те, кто ежедневно делают новости в Ростовской области, на один миг стали манекенами. Захлестнувший мир флешмоб в нашем исполнении смотрите прямо сейчас.
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