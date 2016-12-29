Губернатор подарил семье из поселка Веселого билеты на цирковое шоу

По приглашению губернатора дети из поселка Веселого сегодня впервые попали в цирк. О своей мечте одна из сестер рассказала на интерактивном приеме главы региона. Так случилось, что никто из многодетной семьи, живущей в 100 километрах от донской столицы, ни разу не был в цирке. В ответ на просьбу, семья получила билеты на цирковое шоу «Тайны джунглей».

«Для нашей семьи это очень приятный подарок. Мы никогда не были в цирке. В следующем году надеемся посетить дельфинарий», — рассказала Оксана Мерикситян.