Губернатор поздравил сотрудников прокуратуры профессиональным праздником

Сегодня сотрудников и ветеранов донской прокуратуры поздравили с профессиональным праздником. Торжественный приём прошел в региональном ведомстве. На встрече было отмечено, что в прошлом году благодаря работникам прокуратуры было пресечено более 110-ти тысяч нарушений. Губернатор области Василий Голубев поблагодарил работников и обозначил направления взаимодействия на этот год.