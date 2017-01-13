Губернатор поздравил сотрудников прокуратуры профессиональным праздником
Сегодня сотрудников и ветеранов донской прокуратуры поздравили с профессиональным праздником. Торжественный приём прошел в региональном ведомстве. На встрече было отмечено, что в прошлом году благодаря работникам прокуратуры было пресечено более 110-ти тысяч нарушений. Губернатор области Василий Голубев поблагодарил работников и обозначил направления взаимодействия на этот год.
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