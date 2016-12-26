Худрук оркестра штаба ЮВО выразил соболезнования семьям Ансамбля имени Александрова

Соболезнования в связи с гибелью артистов Ансамбля имени Александрова выразил художественный руководитель оркестра штаба Южного военного округа Андрей Головин. Два коллектива часто выступали на одной сцене, в том числе на международном фестивале «Спасская башня». Сам Андрей Головин проходил службу под руководством возглавлявшего ансамбль Валерия Халилова. Вот, как он отзывается о коллеге.

«Я проходил службу под руководством генерал-лейтенанта Халилова. В мае 2016 года он был начальником военно-оркестровой службы Вооруженных сил России. Был прекрасным руководителем и наставником. Для нас лично это большая утрата руководителя, под руководством которого мы долгие годы служили. Конечно, скорбим. С большим уважением относились именно к нему и ко всем музыкантам, которые работают в области военной музыки», — сказал начальник и художественный руководитель оркестра штаба Южного военного округа Андрей Головин.