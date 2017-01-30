Игорь Гуськов подвел итоги строительной отрасли Дона за 2016 год

Накануне первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги строительной отрасли за 2016 год.

Так, сообщает сайт донского правительства, в прошлом году было завершено возведение 23 объектов областной и муниципальной собственности, из них 17 детских садов, школа в Левенцовке, объекты спортназначения, областная больница и две нитки канализационного коллектора для стадиона «Ростов-Арена».

Кроме того, продолжается обновление объектов культуры и соцсферы, тренировочных площадок в Азове и Ростове, гребного канала «Дон». Также готовы проектно-сметные документации по 26 объектам.

В настоящее время динамично развиваются крупные инвестпроекты — от застройки микрорайона Суворовский до введения в эксплуатацию завода по производству каменной ваты в Красносулинском районе. Добавим, в 2016 году на 104 процента выполнили годовую программу по вводу жилья, сдано в эксплуатацию 2 миллиона 292,4 тысячи квадратных метров жилья.