Игорь Гуськов подвел итоги строительной отрасли Дона за 2016 год
Накануне первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги строительной отрасли за 2016 год.
Так, сообщает сайт донского правительства, в прошлом году было завершено возведение 23 объектов областной и муниципальной собственности, из них 17 детских садов, школа в Левенцовке, объекты спортназначения, областная больница и две нитки канализационного коллектора для стадиона «Ростов-Арена».
Кроме того, продолжается обновление объектов культуры и соцсферы, тренировочных площадок в Азове и Ростове, гребного канала «Дон». Также готовы проектно-сметные документации по 26 объектам.
В настоящее время динамично развиваются крупные инвестпроекты — от застройки микрорайона Суворовский до введения в эксплуатацию завода по производству каменной ваты в Красносулинском районе. Добавим, в 2016 году на 104 процента выполнили годовую программу по вводу жилья, сдано в эксплуатацию 2 миллиона 292,4 тысячи квадратных метров жилья.
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