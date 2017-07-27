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ОБЩЕСТВО

Илья Хоменко в финале ЧМ по водным видам спорта

20:47 Четверг, 27.07.2017

Ростовчанин Илья Хоменко, представляющий донской регион на чемпионате мира по водным видам спорта, с шестым временем вышел в финал. Результат — 2 минуты 8,58 секунды. Пловец выступает на дистанции 200 метров брассом. Спортсмен тренируется у Георгия Шевелева. Супруги Шевелевы уже воспитали олимпийского чемпиона 1992 года Владимира Пышненко. Лидер нынешнего чемпионата — москвич Антон Чупков. Он не только завершил дистанцию с первым временем, но и поставил рекорд соревнований. Финал у мужчин состоится вечером 28 июля.
Так же в финале на дистанции 200 метров брассом, но уже у женщин, — воспитанница донской школы плавания Юлия Ефимова. Она завершила заплыв с первым результатом. Финал состоится завтра.

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