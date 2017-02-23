Импортозамещение способствует развитию овощеводства на Дону

Томаты и огурцы круглый год. Семь тысяч тонн овощей выращивают только в тепличном комплексе Неклиновского района. Продукцию отправляют на продажу по всей России. Донские овощи едят и в Москве, и в Казани, и в Ярославле. Можно ли сказать, что регион — рекордсмен в урожайности и может конкурировать с передовыми овощными державами?

Эти овощи не то, чтобы капризные, но они всё же требуют к себе особого внимания. Здесь, в тепличном комплексе «Ростовский», особые и условия труда — летом, например, люди трудятся, на наш взгляд, при невыносимой жаре в 32 градуса. Овощеводы работают на подъёмных тележках на высоте три метра. Они ухаживают за растениями. Кстати, стоимость одной такой тележки равна стоимости автомобиля в 800 тысяч рублей.

Производят томаты и огруцы здесь круглый год — семь тысяч тонн овощей. Потребность в продукции зимних теплиц возрастает в осенне-зимний период. В производстве используются капельный полив, подвесные лотки, системы туманообразования и подкормки, а ещё система досветки культур. Всё это напоминает некую экзотику. Кстати, говорит руководитель комбината, привычные нам маленькие томаты, которые мы называем черри, за границей называют коктейльным сортом.

В томатном отделении используют технологию гидропоники — выращивание растений без почвы, она малообъёмна. А биометод позволяет потреблять отечественную продукцию без пестицидов агрохимикатов.

«Мы называем эту спелость бланжевой. Данная спелость обеспечивает доставку томата до конечного потребления через два-три дня он станет абсолютно красным и зрелым. Наше производство отличается тем, что в окружающую среду мы не выбрасываем никаких вредных веществ», — рассказывает исполняющий обязанности главного агронома ООО «Тепличный комбинат «Ростовский» Павел Леонтьев.

На самом крупнейшем и молодом комбинате в Ростовской области не скрывают, что именно нынешняя политика импортозамещения способствует развитию производства отечественной отрасли.

«Производство ориентировано, в первую очередь, на замещение импортной продукции. Это зимние теплицы, и основная задача обеспечить регион и другие регионы овощной продукцией в зимний период, когда 80 процентов это импорт. В сезон зимний мы не ощущаем сильную конкуренцию между тепличными производствами российскими, в большой степени ощущаем давление более дешёвой продукции из-за границы», — поясняет генеральный директор ООО «Тепличный комбинат «Ростовский» Янис Галаниди.

Однако не все заморские овощи отвечают требованиям безопасности и качества, принятым в нашей стране. Сегодня география продаж донской тепличной продукции впечатляет — от Москвы и до самых до окраин: Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Ульяновск, Ярославль. А чтобы стать рекордсменами в урожайности и получать её не меньше, чем в Голландии и в других передовых овощных державах — не меньше 130-ти килограммов с метра — осталось решить несколько технических вопросов.