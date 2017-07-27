Инфраструктура для участков многодетным Дона: необходимо более 4 млрд рублей
Более 4 миллиардов рублей потребуется на инженерную инфраструктуру к участкам для многодетных семей. Об этом сообщает донское правительство. Свыше 6 тысяч наделов уже подключены к электричеству, воде и газу. Предоставленным правом на бесплатную землю под строительство воспользовались почти 30 тысяч донских многодетных семей. Наиболее активно реализуется программа в Волгодонске, Зерноградском и Тацинском районах. Обеспечение участков коммуникациям — обязательное условие.
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