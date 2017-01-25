Инноваторы представят в Ростове новые проекты и разработки
Доказать жизнеспособность своих проектов предстоит сегодня участникам промышленного коворкинга «Гараж» ДГТУ. Здесь пройдет первая открытая «Стартап-Сборка». Инноваторы должны будут убедить экспертный совет в перспективности своих идей.
Разработчики, успешно защитившие работы, станут резидентами и получат помощь в поиске инвесторов, а также рынков сбыта своей продукции. Не исключено, что ДГТУ также примет участие в производстве первой экспериментальной партии перспективного изделия.
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