Инноваторы представят в Ростове новые проекты и разработки

Доказать жизнеспособность своих проектов предстоит сегодня участникам промышленного коворкинга «Гараж» ДГТУ. Здесь пройдет первая открытая «Стартап-Сборка». Инноваторы должны будут убедить экспертный совет в перспективности своих идей.

Разработчики, успешно защитившие работы, станут резидентами и получат помощь в поиске инвесторов, а также рынков сбыта своей продукции. Не исключено, что ДГТУ также примет участие в производстве первой экспериментальной партии перспективного изделия.