Инженер, художник, врач: на Дону определили самые востребованные специальности

Инженер-конструктор, художник-декоратор и врач оказались самыми востребованными профессиями на Дону. Научные сотрудники ДГТУ провели масштабное исследование, которое показало, какие специалисты нужны в регионе.

Главная задача — помочь жителям Ростовской области определиться с выбором профессии, узнать, какие навыки необходимы для выбранной специальности, где можно получить такое образование и трудоустроиться по своему профилю. В исследовании, которое проведено впервые в нашем регионе, приняли участие более 1200 компаний и 300 образовательных организаций Дона.