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ОБЩЕСТВО

Инженер, художник, врач: на Дону определили самые востребованные специальности

13:42 Четверг, 03.08.2017

Инженер-конструктор, художник-декоратор и врач оказались самыми востребованными профессиями на Дону. Научные сотрудники ДГТУ провели масштабное исследование, которое показало, какие специалисты нужны в регионе.

Главная задача — помочь жителям Ростовской области определиться с выбором профессии, узнать, какие навыки необходимы для выбранной специальности, где можно получить такое образование и трудоустроиться по своему профилю.  В исследовании, которое проведено впервые в нашем регионе, приняли участие более 1200 компаний и 300 образовательных организаций Дона.

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