Исполняющим обязанности начальника донского ГУФСИН назначен Муслим Даххаев
В главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области новый руководитель. Временно исполнять обязанности начальника ведомства будет генерал-майор Муслим Даххаев. До этого он возглавлял управление службы в Дагестане. Напомним, предыдущий начальник ГУФСИН Ростовской области Сергей Смирнов был уволен июле. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по подозрению в получении крупной взятки.
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