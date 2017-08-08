Исполняющим обязанности начальника донского ГУФСИН назначен Муслим Даххаев

В главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области новый руководитель. Временно исполнять обязанности начальника ведомства будет генерал-майор Муслим Даххаев. До этого он возглавлял управление службы в Дагестане. Напомним, предыдущий начальник ГУФСИН Ростовской области Сергей Смирнов был уволен июле. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по подозрению в получении крупной взятки.