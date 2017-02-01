Испытать ‘Притяжение’ ростовчане смогут до 1 марта

«Наконец-то наши научились снимать кино», — именно такие комментарии все чаще стали звучать в ростовских кинотеатрах. И появляться они стали после выхода на большие экраны фантастического фильма «Притяжение» режиссера Федора Бондарчука. Тысячи ростовчан уже посмотрели картину. И поток желающих не ослабевает, даже несмотря на будни.

Может теперь, после этой картины, в ростовском кафе, где чтут оскароносных режиссеров, появится еще одно кресло — Бондарчука-младшего. Дети, не слышащие родителей, и отцы, руководящие жизнью детей. Пришельцы в Чертаново и ксенофобия межгалактического масштаба. Власть соцсетей и любовь. Спектр тем, вошедший в два с половиной часа экранного времени — огромен. Но главная — агрессивность современного общества.

«Для российского фильма — масштаб очень большой! Он сродни американским фильмам о катастрофах и катаклизмах. Наконец-то и наши научились снимать кино! Хороший, добрый фильм — советую и рекомендую посмотреть», — говорит зритель Рустам Рахимов.

Над эффектами трудились более 250-ти художников компьютерной графики. Самым сложным они признали момент падения НЛО.

Фантастическую драму разыгрывают три народных артиста старшего поколения: Людмила Максакова, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш и целая плеяда молодых. Звездой картины критики называют исполнителя роли инопланетянина Риналя Мухаметова. Он — ученик Кирилла Серебренникова — некогда ростовчанина и режиссёра телекомпании «Дон-ТР».

Контакт с внеземной цивилизацией — посмотреть, как это бывает, в кинотеатр пришли люди разных возрастов.

«Съёмки классные очень! А история — для старшей группы детского сада — уж слишком она наивна. А фильм — в стиле современных блокбастеров, как и должно быть», — говорит зритель Виктор Беликов.

«Наша цивилизация, действительно, далека ещё от нормальной жизни. Поэтому — будем развиваться», — говорит зритель Владимир Петрук.

«Зло никогда ни к чему хорошему не приведёт. Давайте будем более терпимыми и друг к другу, и ко всему, что происходит в мире, и тогда наш мир будет меняться к лучшему», — говорит зритель Елена Петрук.

Испытать «Притяжение» в кинотеатре «Большой» можно до 1 марта.