Истребители над Ростовом: «Русские Витязи» и «Беркуты» провели первые тренировки

Сегодня ростовчане стали свидетелями уникальной воздушной тренировки. В небе над донской столицей репетировали авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Беркуты». Вначале сентября в небе над Ростовом летчики-асы устроят шоу. Первое состоится 2-го сентября на аэродроме Центральный на Военведе, там проведут день открытых дверей с показательными выступлениями авиаторов. А на следующий день летчики поднимутся в небо над ростовской набережной.