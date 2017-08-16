Истребители над Ростовом: «Русские Витязи» и «Беркуты» провели первые тренировки
Сегодня ростовчане стали свидетелями уникальной воздушной тренировки. В небе над донской столицей репетировали авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Беркуты». Вначале сентября в небе над Ростовом летчики-асы устроят шоу. Первое состоится 2-го сентября на аэродроме Центральный на Военведе, там проведут день открытых дверей с показательными выступлениями авиаторов. А на следующий день летчики поднимутся в небо над ростовской набережной.
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