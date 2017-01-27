Итоги 2016 года торжественно подвели в ростовском училище Олимпийского резерва
Сегодня в училище Олимпийского резерва подвели итоги 2016 года. Награды получили лучшие тренеры и спортсмены. Это представители гандбола, пятиборья, плавания, борьбы, легкой атлетики и гребли. В списке — олимпийские чемпионы, победители и призеры различных международных и всероссийских турниров. Не обошли вниманием и паралимпийцев. Также были названы лучшие спортивные отделения — гандбол, греко-римская борьба и плавание.
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