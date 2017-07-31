Итоги акции «Люби и Слушай» подвели на радио «Дон-ТР»

На радио «Дон-ТР» подвели итоги акции «Люби и Слушай». В течение июля слушатели радио «Маяк» на волне 91,8 FM признавались в любви ко второй половинке. Для тех, кто правильно отвечал на вопросы ведущих, организовали настоящий «Праздник красоты». Для участников провели мастер-класс по визажу, профессиональную фотосессию и, конечно, разыграли ценные призы.

«Акция «Люби и слушай» — это возможность нашим радиослушателям ответить на вопросы применительно к такому празднику, который вся страна отмечала 8 июля. Это праздник Семьи любви и верности. И мы приурочили вместе с нашим партнёром «Джафр косметик интернейшнл» этот праздник — чтобы поговорить и рассказать людям о том, что такое семья», — говорит редактор службы радиовещания ГТРК «Дон-ТР» Андрей Константинов.

«Мы поддержали с удовольствием эту акцию, потому что эти ценности очень близки нашей компании», — говорит партнёр акции Эльвира Карпенко.