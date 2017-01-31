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ОБЩЕСТВО

Итоги работы за 2016 год подвели в транспортной полиции

17:49 Вторник, 31.01.2017

Количество тяжких и особо тяжких преступлений на Дону сократилось. Итоги работы за год подвели в транспортной полиции на расширенном заседании. К уголовной ответственности за незаконную продажу алкоголя, оружия и наркотиков привлечено более полутора тысяч лиц. Всего же через участок, который обслуживает управление на транспорте Северо-Кавказского региона, в прошлом году проследовало около сорока миллионов пассажиров. Также на коллегии лучшим сотрудникам вручили кубки, почетные грамоты и ведомственные знаки.

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