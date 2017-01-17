‘Ивановский текстиль’ привез в Ростов изделия из натуральных тканей

Сегодня в Ростове-на-Дону открылась выставка-продажа известного на всю страну текстиля. Посетителям предлагают приобрести постельное белье, полотенца, одеяла и подушки от лучших российских фабрик города Иваново.

Известная «Ивановская ярмарка» вновь в Ростове. Уже традиционно в ассортименте гостей большой выбор домашнего трикотажа, а также подушек разных расцветок и размеров. Есть одеяла, пледы, покрывала, постельное белье.

«У нас фабрика с многолетней историей. Мы заботимся о качестве продукции, поэтому все наши изделия идут из 100-процентного хлопка. Все натуральное», — отмечает администратор Лия Беляева.

На ярмарке радуют покупками не только себя, но и своих близких. Например Раиса Раудина здесь нашла одеяло для внучки.

«Пришла сегодня в магазин специально, чтобы купить внучке одеяло, постельное белье. Оно хорошего качества. Приятно спать, приятно носить. Хочется, чтобы они почаще приезжали и радовали ростовчан», — говорит Раиса Раудина.

Выставка «Ивановский текстиль» будет работать во Дворце культуры «Ростсельмаш» с 17 по 22 января.