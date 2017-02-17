‘Ивановский текстиль’ привез в Ростов изделия из натуральных тканей

В Ростове-на-Дону открылась выставка-ярмарка продукции из Иваново. На этот раз текстильный центр страны удивит жителей донской столицы новой коллекцией постельного белья и домашней одеждой. Не забыли ивановские умельцы и о приближающихся праздниках и предлагают подарочные наборы из натуральных тканей.

В Ростов приехала ярмарка «Ивановский текстиль». Традиционно в ассортименте широкий выбор домашнего трикотажа. Все разных расцветок и размеров — подушки, одеяла, пледы покрывала, постельное белье.

«Наша фабрика имеет многолетнюю историю. Мы заботимся о качестве нашей продукции, поэтому все изделия из 100-процентного хлопка. Все натуральное», — рассказывает администратор Лия Беляева.

Раиса Раудина старается не пропускать ни одной ярмарки. Среди товаров «Ивановского текстиля» нашла одеяло для внучки.

«Специально пришла сегодня в магазин, чтобы купить внучке одеяло. Постельное белье здесь хорошего качества. Приятно спать, приятно носить. Хочется, чтобы они почаще приезжали и радовали ростовчан», — говорит Раиса Раудина.

Выставка «Ивановский текстиль» будет работать во Дворце культуры «Ростсельмаш» с 20 по 23 февраля.