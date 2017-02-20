‘Ивановский текстиль’ привез в Ростов качественные подушки и одеяла
Этот бренд хорошо знают по всей стране. Текстиль из города невест вновь прибыл в донскую столицу.
О качестве этих товаров ростовчане знают не понаслышке. Татьяна Петровна с «Ивановским текстилем» знакома давно. Старается не пропускать ни одной выставки. Сегодня она пришла выбрать подарки родным и друзьям.
«Достаточно большой ассортимент. Качество текстиля высокое. Покупаю постельное белье, но, возможно, возьму что-то еще», — признается покупательница Татьяна Смирнова.
Широкий выбор домашнего трикотажа, подушки-одеяла, пледы — все разных расцветок и размеров. Ивановская фабрика — предприятие с многолетней историей. Причем производитель уверяет, что качеству продукции уделяется пристальное внимание.
«Все изделия идут из 100-процентного хлопка — и постельное белье, и пижамы, и халаты, синтетика отсутствует. Все очень хорошего качества», — отмечает администратор Лия Беляева.
В преддверии праздников на выставке представлен широкий ассортимент подарочных комплектов для мужчин и женщин. Ярмарка «Ивановского текстиля» продлится с 20 по 23 февраля во дворце культуры «Ростсельмаш».
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