‘Ивановский текстиль’ привез в Ростов качественные подушки и одеяла

Этот бренд хорошо знают по всей стране. Текстиль из города невест вновь прибыл в донскую столицу.

О качестве этих товаров ростовчане знают не понаслышке. Татьяна Петровна с «Ивановским текстилем» знакома давно. Старается не пропускать ни одной выставки. Сегодня она пришла выбрать подарки родным и друзьям.

«Достаточно большой ассортимент. Качество текстиля высокое. Покупаю постельное белье, но, возможно, возьму что-то еще», — признается покупательница Татьяна Смирнова.

Широкий выбор домашнего трикотажа, подушки-одеяла, пледы — все разных расцветок и размеров. Ивановская фабрика — предприятие с многолетней историей. Причем производитель уверяет, что качеству продукции уделяется пристальное внимание.

«Все изделия идут из 100-процентного хлопка — и постельное белье, и пижамы, и халаты, синтетика отсутствует. Все очень хорошего качества», — отмечает администратор Лия Беляева.

В преддверии праздников на выставке представлен широкий ассортимент подарочных комплектов для мужчин и женщин. Ярмарка «Ивановского текстиля» продлится с 20 по 23 февраля во дворце культуры «Ростсельмаш».