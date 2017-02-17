Из-за эстафеты спортивного огня в Ростове перекроют несколько улиц
Из-за проведения эстафеты спортивного огня в Ростове на нескольких улицах перекроют движение транспорта. Как сообщили в городском департаменте автодорог, завтра, 18 февраля, с 7 до 16-ти часов нельзя будет проехать по Социалистической на участке от Богатяновского спуска до Журавлева, а также по Закруткина в границах Театрального проспекта и переулка Продольного. Театральная площадь будет закрыта. Кроме того, изменится и схема работы общественного транспорта.
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Уважаемый автор!!! Эта статья из разряда времен «СССР», «повернем реки вспять»))) Вы также повернули дорожное движение в другую сторону. Из-за таких описок и складывается стилистическое мнение об авторе статьи.