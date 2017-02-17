Из-за эстафеты спортивного огня в Ростове перекроют несколько улиц

Из-за проведения эстафеты спортивного огня в Ростове на нескольких улицах перекроют движение транспорта. Как сообщили в городском департаменте автодорог, завтра, 18 февраля, с 7 до 16-ти часов нельзя будет проехать по Социалистической на участке от Богатяновского спуска до Журавлева, а также по Закруткина в границах Театрального проспекта и переулка Продольного. Театральная площадь будет закрыта. Кроме того, изменится и схема работы общественного транспорта.