Из-за гигантских очередей Ростовводоканал увеличил время работы службы «одно окно»
Служба «Одно окно» ростовского водоканала будет работать на час дольше. Теперь задать вопросы по начислениям можно с 8 утра и до 18 вечера. Такое решение руководство организации приняло из-за гигантских очередей. Недавно в интернете появились фото людей, которые пытаются попасть в Водоканал. Сначала они занимали очередь, чтобы взять номерок и только потом становились в очередь для получения услуг. Сейчас ажиотажа уже спал.
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