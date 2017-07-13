Из-за гигантских очередей Ростовводоканал увеличил время работы службы «одно окно»

Служба «Одно окно» ростовского водоканала будет работать на час дольше. Теперь задать вопросы по начислениям можно с 8 утра и до 18 вечера. Такое решение руководство организации приняло из-за гигантских очередей. Недавно в интернете появились фото людей, которые пытаются попасть в Водоканал. Сначала они занимали очередь, чтобы взять номерок и только потом становились в очередь для получения услуг. Сейчас ажиотажа уже спал.