Из-за метели Ростов стоит в пробках

В эти минуты на донской регион обрушилось стихийное бедствие. Города и районы заметает снегом. На дорогах Ростова — коллапс. Центральные магистрали замерли в многокилометровых пробках. На некоторых участках скорость движения не превышает трех километров в час. При этом сохраняется опасность обрушения деревьев и слабоукрепленных конструкций. Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, могут достигать 2 м/c. Также из-за сильной метели снижена видимость на дорогах области.