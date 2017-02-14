Из-за метели Ростов стоит в пробках
В эти минуты на донской регион обрушилось стихийное бедствие. Города и районы заметает снегом. На дорогах Ростова — коллапс. Центральные магистрали замерли в многокилометровых пробках. На некоторых участках скорость движения не превышает трех километров в час. При этом сохраняется опасность обрушения деревьев и слабоукрепленных конструкций. Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, могут достигать 2 м/c. Также из-за сильной метели снижена видимость на дорогах области.
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