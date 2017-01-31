Из-за морозов газовые службы Дона работают в усиленном режиме

Донские газовые службы перешли на усиленный режим работы. Из-за резкого похолодания суточное потребление голубого топлива выросло более чем на 50 процентов. Ремонтные бригады круглосуточно находятся в состоянии повышенной готовности к ликвидации аварийных ситуаций.