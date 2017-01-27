Из-за морозов на Дону может возрасти количество пожаров
В донской регион пришли морозы. В самой южной столице столбик термометра может опуститься до минус 16 градусов. В связи с этим управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону напоминает о правилах безопасности при пользовании электронагревательными приборами.
Неисправная электропроводка, нарушение правил эксплуатации электронагревательных и газовых отопительных приборов может стать причиной пожаров. Ростовчан убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности: не использовать неисправные газовые и электроприборы, не перегружать электросети, не оставлять без присмотра детей и включенные электроприборы. В экстренных случаях звоните по телефону «01», с мобильного «112».
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Зимой в конце января 2017 года в городе Ростове-на-Дону будет минус -20 минус -22 градусов морозы