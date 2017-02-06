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ОБЩЕСТВО

Из-за непогоды ограничили движение по трассе ‘Котельниково — Песчанокопское’

21:08 Понедельник, 06.02.2017

В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудниками полиции ограничено движение пассажирского транспорта на автодороге «Котельниково — Песчанокопское». А вот на работу ростовского аэропорта погодные условия не повлияли. Сегодня донская воздушная гавань функционировала в штатном режиме. Все рейсы были отправлены и приняты вовремя. Сейчас для обеспечения безопасности полетов специальные службы аэропорта работают в усиленном режиме.

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