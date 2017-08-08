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ОБЩЕСТВО

Из-за празднования Дня ВВС на нескольких улицах Ростова ограничат проезд

15:11 Вторник, 08.08.2017

В связи с проведением мероприятий, посвященных 105 годовщине образования Военно-воздушных сил, на нескольких улицах Ростова-на-Дону ограничат проезд транспорта. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Так 1 сентября с 9 часов 30 минут до 12 часов перекроют переулок Семашко на участке от Тельмана до Филимоновской, а также Лермонтовскую на участке от Газетного до Семашко.

2 сентября с 8 до 14 часов сложно будет проехать по улице Тимошенко на участке от Оганова до Гагринской.

3 сентября с 8 до 16 часов закроют проезд по Береговой на участке от Буденновского до Богатяновского спуска.

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