Из-за ремонта коллектора большая часть Ростова надолго останется без воды

Ростовчан ждет очередное массовое отключение холодной воды. Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на АО «Ростовводоканал», это связано с техническими работами в канализационном коллекторе №68.

Так, с 8:00 16 мая до 17:00 17 мая; с 8:00 23 мая до 17:00 24 мая; с 8:00 30 мая до 17:00 31 мая; с 8:00 6 июня до 17:00 7 июня 2017 года по следующим адресам:

Первомайский район:

- МКРН «Сельмаш» в границах улиц:

Просп. Мира, ул. Шолохова, ул. Металлургическая, просп. Сельмаш, ул. 1-ой Конной Армии;

- 2-й поселок Орджоникидзе в границах улиц:

Ул. Российская, ул. Курчатова, ул. Панфиловцев, ул. Шолохова;

- 1-й поселок Орджоникидзе в границах улиц:

Ул. Российская, ул. Урожайная, ул. Зеленодольская, ул. Клубная;

- пос. Чкаловский в границах улиц:

Ул. Щербакова, ул. Орская, ул. Туполева, ул. Днепропетровская, ул. Каскадная, ул. Шостаковича, ул. Белорусская, ул. Казахская, ул. Киргизская, ул. Вятская, ул. 50-лет Ростсельмаша;

- МКРН «Темерник» в границах улиц:

Ул. Лелюшенко, ул. Миронова, ул. Думенко, ул. Штахановского.

Ворошиловский район:

- в границах улиц:

Ул. Фурмановская, ул. Нариманова, ул. Евдокимова, ул. Ленина, ул. Врубовая, ул. Новаторов, просп. М. Нагибина, ул. Орбитальная, ул. Армянская, ул. Обсерваторная, ул. Вселенная;

МКРН «Северный» в границах улиц:

- ул. Волкова, просп. Космонавтов, ул. Комарова, ул. Добровольского, ул. Б. Капустина, просп. Королева;

- совхоз «Темерницкий».

Октябрьский район:

- в границах улиц: ул. Погодина, ул. Шеболдаева, ул. Немировича-Данченко, ул. Ц. Кунникова, ул. Ларина, ул. Нансена, пл. 2-ой Пятилетки, ул. Зоологическая, ул. Тоннельная, ул. Таганрогская, ул. Тимошенко, ул. Оганова, ул. Вавилова, ул. Особенная;

- МКРН «Военвед» в границах улиц: ул. Горшкова, ул. Дебальцевская.

Кроме того, из-за переврезки водопроводной линии на сутки отключат воду в центре Ростова: с 08.00 17 мая до 08.00 18 мая будет прекращено водоснабжение

в границах: ул. Станиславского – ул. Береговая; пр. Ворошиловский – пр. Сиверса.

АО «Ростовводоканал» приносит свои извинения за причиненные неудобства жителям города Ростова-на-Дону.