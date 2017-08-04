Из-за ремонта провалившегося моста Малиновского весь день стоит в пробке
Мост на Малиновского в Ростове, который вновь разошелся по швам, стали ремонтировать. Сквозная яма образовалась на стыке двух плит. Это доставило массу неудобств автомобилистам, образовались пробки.
Затор образовался ещё днём, а к вечеру он вырос. Яндекс. Карты оценивает ситуацию на дороге в 7 баллов. Улица Малиновского от пересечения с Таганрогской до 339-стрелковой дивизии окрашена в бордовый цвет. Но все же машины потихоньку двигаются.
Конечно, в сочетании с 40-градусной жарой, такая пробка — серьёзное испытание. По мнению специалистов, конструкция пострадала из-за движения по мосту грузовиков весом более 20 тонн. Плюс сейчас ситуация осложняется несколькими авариями.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что все работы обещают завершить на выходных. А в следующем году начнётся масштабная реконструкция моста на Малиновского. Его расширят до 6 полос.
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