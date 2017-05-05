Из-за репетиции Парада Победы в Ростове перекроют несколько улиц

Репетиция Парада Победы в Ростове-на-Дону повлияет на движение транспорта. Сегодня, 5 мая, на период с 18 часов до половины первого ночи перекроют улицу Советскую от площади Карла Маркса до Театральной. Также нельзя будет проехать по Шолохова, 20-й линии, Большой Садовой, Ворошиловскому и Красноармейской.

Изменения коснутся и общественного транспорта. Курсирующие в центре автобусы будут ездить по обходным маршрутам. Добавим, такие же ограничения будут действовать во время генеральной репетиции, которая состоится 7 мая.