Из-за жары в донском регионе усилен ветконтроль за рыбной продукцией

В связи с жарой на Дону усиливают ветконтроль за рыбной продукцией. Об этом сообщает пресс-центр Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. Профилактические меры направлены на обеспечение безопасности товара. Специалисты будут обследовать деятельность рыбодобывающих, рыбоприемных и рыбоперерабатывающих предприятий в усиленном режиме до конца рыболовного сезона. Особое внимание уделят оборудованию для охлаждения, хранения и транспортировки.