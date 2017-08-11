Из жизни ушел ветеран донской журналистики Юдко Бердичевский

Ушел из жизни сотрудник «Дон-ТР», ветеран Великой Отечественной войны Юдко Овсеевич Бердичевский. На войне он сражался с 1942 года: на Северо-Западном, Западном, 1-м Белорусском фронтах, дошёл до Берлина. Связист и инженер от бога, после войны Юдко Овсеевич более 30 лет проработал на ростовском телевидении, возглавлял производственную лабораторию. Был первым специалистом, внедрившим РИР-проекцию на Дону — это когда изображение человека можно поместить в любой видеоконтекст. О том, когда состоится гражданская панихида, станет известно позднее.