Изменится схема движения по Южному подъезду к Ростову
В марте изменится схема движения на Южном подъезде к Ростову-на-Дону со стороны Батайска. Пойменный мост перекроют и запустят объездную дорогу. Правда проехать по ней смогут только легковые авто и общественный транспорт. Грузовикам же придётся искать объездные пути.
Подрядчики поясняют, что на такие меры они вынуждены пойти для того, чтобы ускорить строительство новой транспортной развязки. Она будет включать в себя два моста-эстакады и позволит двое увеличить пропускную способность на этом загруженном участке.
«Мосты эти отслужили свои сроки. Они 1969 года постройки, поэтому физически могут не выдержать. Нужно просто методом шоковой терапии перестроить их и больше об этом не волноваться», — поясняет начальник ФКУ Упрдор «Азов» Владимир Рожков.
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