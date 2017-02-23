К мемориалам Ростова в честь Дня защитника Отечества возложили цветы

Сегодня, 23 февраля, с утра в Ростове почтили память всех защитников Родины. Ко многим мемориалам южной столицы несли цветы и зажигали свечи памяти. Центральное мероприятие прошло в 10 часов в сквере им. Фрунзе на площади Карла Маркса. К мемориальному комплексу «Павшим воинам» венки и цветы возложили первые лица города и области. В торжественной церемонии принял участие и губернатор донского края Василий Голубев.

Также большое мероприятие прошло на месте прорыва советских войск во время освобождения Ростова в 1943 году — у мемориала в Кумженской роще южной столицы. Десятки людей пришли почтить память павших воинов и поздравить друг друга с Днем защитника Отечества.