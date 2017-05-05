К мемориалу «Воинам-освободителям Ростова» возложили гирлянду Славы

В донской столице начались мероприятия, посвященные 72 годовщине Великой Победы. Так сегодня, 5 мая, к мемориалу «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону» возложили гирлянду Славы.

В торжественной церемонии на Театральной площади приняли участие местные и областные власти, ветераны, курсанты и школьники, сообщает пресс-служба губернатора. Собравшиеся почтили память павших в Великой Отечественной войны минутой молчания. После этого прошла рота Почетного караула.