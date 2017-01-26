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ОБЩЕСТВО

Кадровый эксперимент проводят в больнице Южного окружного медцентра

12:22 Четверг, 26.01.2017

Уникальный эксперимент начали в Ростовской клинической больнице Южного окружного медицинского центра, там больше нет санитарок в прежнем понимании. Одну должность разделили на две разных. Уборщиц перевели в отделение чистоты. А те, кто выбрал уход за послеопрационными больными, стали младшим медицинским персоналом. Инициатива ростовского медучреждения первая и единственная подобная в России. Эксперимент длится всего четыре месяца, его эффективность еще предстоит оценить, но есть уже первые положительные результаты.

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