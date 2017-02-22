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ОБЩЕСТВО

Кафедральный собор Ростова реконструируют к январю 2018 года

10:58 Среда, 22.02.2017

Реконструкция Кафедрального собора Рождества пресвятой Богородицы в центре Ростова-на-Дону завершат к январю 2018 года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на заявление главы администрации города Виталия Кушнарёва. Он пояснил, что на данный момент заканчивается реставрация фасада здания, смонтированы леса во внутренней части собора.

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