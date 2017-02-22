Кафедральный собор Ростова реконструируют к январю 2018 года

Реконструкция Кафедрального собора Рождества пресвятой Богородицы в центре Ростова-на-Дону завершат к январю 2018 года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на заявление главы администрации города Виталия Кушнарёва. Он пояснил, что на данный момент заканчивается реставрация фасада здания, смонтированы леса во внутренней части собора.