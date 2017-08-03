Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Как сделать Ростов чище: большой общегородской субботник пройдет 12 августа

14:26 Четверг, 03.08.2017

Все желающие смогут сделать Ростов чище и красивее. 12 августа в южной столице пройдет большой общегородской субботник. Во всех районах пройдут уборки на «проблемных» объектах, но центральное место наведения порядка в этот раз станет территория Александровской рощи в Пролетарском районе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ростова.

«Если каждый ростовчанин в день субботника выйдет на улицу и сделает чище хотя бы свой двор или парк, в котором он гуляет, это уже станет большим вкладом для города. Все мы любим Ростов и хотим видеть его еще лучше, а субботник — отличный способ проявить заботу о нем», — подчеркнул заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Сакеллариус.

Еще темы рубрики

03 августа 2017
МЧС: 4 и 6 августа температура воздуха на Дону поднимется выше 40 градусов
03 августа 2017
На чемпионате России по тяжелой атлетике донская спортсменка установила рекорд
03 августа 2017
Дон идет на рекорд по уборке ранних зерновых
03 августа 2017
Как сделать Ростов чище: большой общегородской субботник пройдет 12 августа

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.