Как сделать Ростов чище: большой общегородской субботник пройдет 12 августа

Все желающие смогут сделать Ростов чище и красивее. 12 августа в южной столице пройдет большой общегородской субботник. Во всех районах пройдут уборки на «проблемных» объектах, но центральное место наведения порядка в этот раз станет территория Александровской рощи в Пролетарском районе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ростова.

«Если каждый ростовчанин в день субботника выйдет на улицу и сделает чище хотя бы свой двор или парк, в котором он гуляет, это уже станет большим вкладом для города. Все мы любим Ростов и хотим видеть его еще лучше, а субботник — отличный способ проявить заботу о нем», — подчеркнул заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Сакеллариус.