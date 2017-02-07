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ОБЩЕСТВО

Камчатскую рыбу в Ростове можно купить до 8 февраля

21:13 Вторник, 07.02.2017

Рыбаки Камчатки привезли свой улов в донскую столицу. Уверяют, что вся продукция доставляется на прилавки без заморозки, чтобы сохранить полезные вещества. Ростовчане такую заботу уже оценили.

Дары Охотского моря вновь привезли в донскую столицу — на проспекте Нагибина перед «ДонЭкспоцентром» открылась выставка камчатской рыбы. На прилавках богатый выбор: палтус, чавыча, белорыбица, кижуч и, конечно, гордость камчатских рыбаков — красная икра.

На выставке есть рыба холодного и горячего копчения, в рулетах и целыми пластами. Продукция самого высокого качества и изготовлена по государственным стандартам, уверяет производитель.

«Рыба, предоставленная на ярмарке, доставляется напрямую с рыболовецких предприятий Камчатского края, транспортируется в пункт переработки в незамороженном виде. Сохраняет все полезные качества и свойства», — рассказывает ведущий технолог рыбоперерабатывающего предприятия Антон Лапцевич.

Приобрести товар можно на площадке перед «ДонЭкспоцентром» по 8 февраля включительно.

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Камчатскую рыбу в Ростове можно купить до 8 февраля

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