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ОБЩЕСТВО

Канализация в Ростове на левом берегу появится к ЧМ-2018

15:47 Вторник, 31.01.2017

Канализация на территории левобережной части Ростова-на-Дону должна появиться к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Накануне на пресс-конференции такую задачу поставил губернатор.

Как сообщает сайт правительства региона, по данному проекту уже разработана дорожная карта. Сначала организуют канализование объектов ресторанно-гостиничного комплекса. Протяженность коллектора составит 7,5 километров. Срок реализации проекта – декабрь 2017 года.

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