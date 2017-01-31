Канализация в Ростове на левом берегу появится к ЧМ-2018

Канализация на территории левобережной части Ростова-на-Дону должна появиться к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Накануне на пресс-конференции такую задачу поставил губернатор.

Как сообщает сайт правительства региона, по данному проекту уже разработана дорожная карта. Сначала организуют канализование объектов ресторанно-гостиничного комплекса. Протяженность коллектора составит 7,5 километров. Срок реализации проекта – декабрь 2017 года.