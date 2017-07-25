Карантин по бешенству и бруцеллезу сняли в двух районах Дона
В двух районах Дона сняли карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-центр областной станции по борьбе с болезнями животных.
Так необходимые санитарные мероприятия по ликвидации бешенства провели в селе Екатериновка Матвеево-Курганского района. Там ограничения были введены два месяца назад из-за больной лисы. Несколькими днями ранее сняли карантин и с хутора Золотаревка Семикаракорского района. Полтора месяца назад в населенном пункте ветврачи обнаружили бруцеллез.
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