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ОБЩЕСТВО

Карантин по бешенству и бруцеллезу сняли в двух районах Дона

12:21 Вторник, 25.07.2017

В двух районах Дона сняли карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-центр областной станции по борьбе с болезнями животных.

Так необходимые санитарные мероприятия по ликвидации бешенства провели в селе Екатериновка Матвеево-Курганского района. Там ограничения были введены два месяца назад из-за больной лисы. Несколькими днями ранее сняли карантин и с хутора Золотаревка Семикаракорского района. Полтора месяца назад в населенном пункте ветврачи обнаружили бруцеллез.

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