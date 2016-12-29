Карантин по бешенству снят в донском охотхозяйстве Сухая Балка

В течение двух месяцев в охотхозяйстве Сухая Балка Миллеровского района была запрещена охота. Причина – карантин по бешенству. Как сообщает пресс-центр областной станции по борьбе с болезнями животных, в конце октября в ветлабораторию поступил образец патматериала убитой в лисицы. Результат оказался положительным.

Сейчас на данной территории уже проведен полный комплекс санитарных мероприятий. Против бешенства привиты все восприимчивые животные. Всего вакцинировано 118 голов. Снят запрет на ввоз, вывоз и отстрел животных.