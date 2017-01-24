Карантин по птичьему гриппу продлен в Красносулинском районе

В Красносулинском районе решили продлить карантин по птичьему гриппу. Он был введен на одной из площадок «Евродона» после того, как из-за вспышки гриппа здесь было уничтожено почти 160 тысяч голов. Сейчас, несмотря на то, что ситуация нормализовалась, на площадке ведется дезинфекция. Карантин снимут сразу после проведения комплекса всех санитарных мероприятий.