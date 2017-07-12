Каждую ночь им снится небо: бортпроводники отмечают профессиональный праздник

Сегодня бортпроводники отмечают профессиональный праздник. Донская стюардесса Оксана Ельцова в свое время прошла строгий отбор в конкурсе 7 человек на место. Впрочем, карьера бортпроводника могла и не начаться — девушка готовилась стать музыкантом, но по воле случая сломала палец.

«Возле Васильевского спуска я упала и прямо перед ГОСами сломала мизинец, у меня был открытый перелом, грубо говоря, крест на моей музыкальной карьере. И мы встретились с подружкой, а у нее молодой человек — летчик. И она рассказала, что «Аэрофлот» набирает бортпроводников», — вспоминает бортпроводник Оксана Ельцова.

Рабочий день бортпроводника может начаться в Москве, а закончиться на Кипре или Камчатке. Пассажиры, признается Оксана, часто и не подозревают, как велик список обязанностей стюардессы.

«Стюардесса — это и мама, и няня, и медсестра. Ты — единственный человек, который может помочь, ты принимаешь решения непосредственно. Много было интересного — впечатления от командировок, это различные острова, континенты», — говорит бортпроводник Оксана Ельцова.

Заграничные командировки, красивая форма, высокая зарплата — в советские времена бортпроводников считали практически небожителями, о такой профессии мечтала почти каждая девушка. Светлана Сибилева, как раз из той касты избранных, вся её семья трудилась в небе.

«Это было романтично, красиво. И потом, мы знали, что делаем доброе дело, в этом заключалась престижность для меня. Пассажиры, которых мы встречали в аэровокзале, которых мы приветствовали на борту, всегда были благожелательны», — рассказывает бортпроводник Светлана Сибилева.

Сейчас, признаются бортпроводники разных поколений, романтический шлейф вокруг профессии немного стерся. Да и социологи отмечают, что теперь самая популярная специальности среди выпускников — не авиация, а экономика и менеджмент. Но те, кто выбирают работу на высоте, влюбляются в нее окончательно. И Оксана, и Светлана признаются — им до сих пор каждую ночь снится небо.