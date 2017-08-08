Кинотеатр ‘Ростов’ уходит в историю

В Ростове-на-Дону решают судьбу кинотеатра-тёзки. Кинозал на пересечении Большой Садовой и Университетского выставлен на продажу. Один из крупнейших кинотеатров России, ветеран среди донских собратьев — «Ростов» — сегодня проигрывает конкурентам, разместившимся в торговых центрах.

«Что же будет с Родиной и с нами?», — спел когда-то Юрий Шевчук, не подозревая о том, что в Ростове есть кинотеатр «Родина», точнее был. Также были: стереокинотеатр «Прибой», «Буревестник», «Юбилейный», «Комсомолец», «Победа». Несколько лет назад взялись за реконструкцию кинотеатра «Россия», однако, сегодня он так и лежит в руинах.

Теперь объявлено о том, что не стало еще одного кинотеатра — «Ростов». Это стало волнующей новостью: для многих ростовчан кинотеатр «Ростов» это и визитка города и часть детства. Но, оказывается, владельцы уже год пытаются его продать.

Специалисты уверены, отдельно стоящие кинотеатры — это прошлое. Требование хлеба и зрелищ сейчас актуально как никогда. Кинотеатры теперь — часть торговых комплексов, да и ждать сеанса не надо, потому что залов много.

В прошлом году риэлтор Максим Хмель продал единственный кинотеатр в городе — «Батайск-Сити». Но, несмотря на этот опыт, сбыть «Ростов» не получилось. Тогда решили, что продать кинотеатр с планом реконструкции будет легче.

«На следующей неделе проектировщики приступают к расчёту определенных конструкций и перепланировок в объекте для того, чтобы мы могли использовать здание для концертной деятельности. Интересная концертная площадка получится в центре города», — говорит директор агентства коммерческой недвижимости Максим Хмель.

Цена вопроса — 30-50 миллионов рублей. Промоутеры шоу периодически сталкиваются с ситуацией, когда артисты недовольны качеством площадок.

«Крупных площадок, вместимостью более двух тысяч мест у нас кроме КСК «Экспресс» и Дворца спорта нет. Это недостаточно. Нам необходим новый современный, многофункциональный зал, оснащенный современным звуковым и световым оборудованием. Это важно, потому что донская столица сдаёт позиции: уже многие города-миллионники могут представить такие залы. А Воронеж, например, с населением меньше, чем в Ростове, имеет площадку лучшую, чем все наши вместе взятые», — рассказывает управляющий партнер концертного агентства «Мир» Людмила Новикова.

Людмила уверена, что зал должен быть минимум на две тысячи мест и легко трансформироваться в танцпол. А в кинотеатре сейчас 630 мест. Впрочем, Максим Хмель говорит, что переоборудование под концертный зал — не окончательное решение. Есть другой вариант, но его называют коммерческой тайной. Но, может быть, есть и третий. Здесь останется кинотеатр. Не зря же последний фильм, показанный в «Ростове» назывался «Страна чудес».