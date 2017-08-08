Лента новостей

КУЛЬТУРА

Кинотеатр ‘Ростов’ уходит в историю

12:57 Пятница, 22.01.20163

В Ростове-на-Дону решают судьбу кинотеатра-тёзки. Кинозал на пересечении Большой Садовой и Университетского выставлен на продажу. Один из крупнейших кинотеатров России, ветеран среди донских собратьев — «Ростов» — сегодня проигрывает конкурентам, разместившимся в торговых центрах.

«Что же будет с Родиной и с нами?», — спел когда-то Юрий Шевчук, не подозревая о том, что в Ростове есть кинотеатр «Родина», точнее был. Также были: стереокинотеатр «Прибой», «Буревестник», «Юбилейный», «Комсомолец», «Победа». Несколько лет назад взялись за реконструкцию кинотеатра «Россия», однако, сегодня он так и лежит в руинах.

Теперь объявлено о том, что не стало еще одного кинотеатра — «Ростов». Это стало волнующей новостью: для многих ростовчан кинотеатр «Ростов» это и визитка города и часть детства. Но, оказывается, владельцы уже год пытаются его продать.

Специалисты уверены, отдельно стоящие кинотеатры — это прошлое. Требование хлеба и зрелищ сейчас актуально как никогда. Кинотеатры теперь — часть торговых комплексов, да и ждать сеанса не надо, потому что залов много.

В прошлом году риэлтор Максим Хмель продал единственный кинотеатр в городе — «Батайск-Сити». Но, несмотря на этот опыт, сбыть «Ростов» не получилось. Тогда решили, что продать кинотеатр с планом реконструкции будет легче.

«На следующей неделе проектировщики приступают к расчёту определенных конструкций и перепланировок в объекте для того, чтобы мы могли использовать здание для концертной деятельности. Интересная концертная площадка получится в центре города», — говорит директор агентства коммерческой недвижимости Максим Хмель.

Цена вопроса — 30-50 миллионов рублей. Промоутеры шоу периодически сталкиваются с ситуацией, когда артисты недовольны качеством площадок.

«Крупных площадок, вместимостью более двух тысяч мест у нас кроме КСК «Экспресс» и Дворца спорта нет. Это недостаточно. Нам необходим новый современный, многофункциональный зал, оснащенный современным звуковым и световым оборудованием. Это важно, потому что донская столица сдаёт позиции: уже многие города-миллионники могут представить такие залы. А Воронеж, например, с населением меньше, чем в Ростове, имеет площадку лучшую, чем все наши вместе взятые», — рассказывает управляющий партнер концертного агентства «Мир» Людмила Новикова.

Людмила уверена, что зал должен быть минимум на две тысячи мест и легко трансформироваться в танцпол. А в кинотеатре сейчас 630 мест. Впрочем, Максим Хмель говорит, что переоборудование под концертный зал — не окончательное решение. Есть другой вариант, но его называют коммерческой тайной. Но, может быть, есть и третий. Здесь останется кинотеатр. Не зря же последний фильм, показанный в «Ростове» назывался «Страна чудес».

Еще темы рубрики

08 августа 2017
В Змиевской балке планируют установить плиты с фамилиями жертв массового расстрела
08 августа 2017
Серьезный ландшафтный пожар в Александровке тушили 10 спецмашин
08 августа 2017
Частичное лунное затмение на Дону 07.08.17 ФОТО
08 августа 2017
Водитель BMW, сбивший ростовского полицейского, предстанет перед судом

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Александр 03.02.2016

Если не кинотеатр,то сохраните облик и главное душу,для выросших в центре это важно.

Сергей 13.02.2016

Очень жду , что снова откроет двери наш любимый «Ростов»

Sardix 08.08.2017

С тем что сейчас идёт в прокате, можно хоть всё закрывать. Не жалко.