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ОБЩЕСТВО

Клиенты ‘ТНС энерго Ростов-на-Дону’ могут выиграть ценные призы

11:33 Среда, 14.12.2016

Все ростовчане и жители Ростовской области, которые являются клиентами ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» могут стать обладателями ценных призов. Для этого нужно принять участие в творческом конкурсе и не иметь долгов за электроэнергию на 1 января 2017 года.

Конкурс называется «Новогодний киловатт радости». Победителей ждут ценные призы: планшеты, телевизоры, ноутбук, стиральную машину, телефон, пылесосы, мультиварки, утюги и электрические чайники.

Участники должны будут направить в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» стихотворение, анекдот, сказку собственного сочинения на тему «Новогодний киловатт радости». Объем текстовых работ не должен превышать 1500 знаков. Также принимаются комиксы и рисунки. Творческие работы принимают до 15 января 2017 года.

Отправить работы можно через сайт компании rostov.tns-e.ru, написав обращение в разделе «Частным клиентам», в «Личном кабинете» или отправив на официальный электронный адрес tns-rostov@rostov.tns-e.ru. Принимаются конкурсные заявки и в группах компании «ЭнергияГорода» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook».

Также работы принимаются и во всех офисах обслуживания клиентов компании и по почте по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47. Светличному А.Н.

При отправке работы на конкурс необходимо указать номер лицевого счета или адрес домовладения, свои ФИО и контактный номер телефона. На конкурсной работе нужно отметить «Новогодний киловатт радости».

Победителей определит комиссия по итогам голосования. Результаты конкурса будут подведены 10 февраля 2017 года. В течение 10 рабочих дней они будут опубликованы на официальном сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». С правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте компании.

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Комментарии

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Дзреева Лариса Рубеновна 24.12.2016

Новогодний киловатт.
В чём он бедный виноват?
Виноват он только в том,
Что пустили его в дом.
Разрешили ему жить,
В хороводе закружить,
Новогоднем, ярком,
Красочном, нарядном.
Сразу всё здесь засветилось,
Заиграло, заискрилось.
Ёлка в огоньках горит,
Детвора вокруг шумит.
Огоньки на потолке,
Огоньки везде-везде.
Всё мигает и блестит,
Спать сегодня не велит.
Потому что Новый год!
Спать не хочет даже кот.
Он тихонечко сидит,
Умывается, мурчит.
Мы встречаем Новый год!
Петушок его ведёт.