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ОБЩЕСТВО

Книга ростовского преподавателя появится в библиотеке Конгресса США

21:03 Понедельник, 20.02.2017

Книга ростовского преподавателя и градозащитника Артура Токарева «Архитектура юга России эпохи авангарда» появится в библиотеках Конгресса США и Принстонского университета. Напомним, монография вышла в свет в конце 2016 года, первая презентация прошла в Ростове-на-Дону в январе 2017 года. В центре внимания автора — объекты советской архитектуры Ростовской области, Кубани, Крыма, Кавказских Минеральных Вод.

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