Книга ростовского преподавателя появится в библиотеке Конгресса США

Книга ростовского преподавателя и градозащитника Артура Токарева «Архитектура юга России эпохи авангарда» появится в библиотеках Конгресса США и Принстонского университета. Напомним, монография вышла в свет в конце 2016 года, первая презентация прошла в Ростове-на-Дону в январе 2017 года. В центре внимания автора — объекты советской архитектуры Ростовской области, Кубани, Крыма, Кавказских Минеральных Вод.