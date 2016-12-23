‘Книжное Рождество’: в Донской публичной библиотеке поздравят особенных детей

24 декабря Донская публичная библиотека вместе со своими партнерами и друзьями будет дарить праздник «Книжного рождества» особенным детям. По доброй традиции Дед Мороз и Снегурочка раздадут рождественские подарки, а затем пригласят ребят вместе повеселиться на праздничном представлении «В Новый год со сказочными героями».