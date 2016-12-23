‘Книжное Рождество’: в Донской публичной библиотеке поздравят особенных детей
24 декабря Донская публичная библиотека вместе со своими партнерами и друзьями будет дарить праздник «Книжного рождества» особенным детям. По доброй традиции Дед Мороз и Снегурочка раздадут рождественские подарки, а затем пригласят ребят вместе повеселиться на праздничном представлении «В Новый год со сказочными героями».
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