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ОБЩЕСТВО

‘Книжное Рождество’: в Донской публичной библиотеке поздравят особенных детей

13:43 Пятница, 23.12.2016

24 декабря Донская публичная библиотека вместе со своими партнерами и друзьями будет дарить праздник «Книжного рождества» особенным детям. По доброй традиции Дед Мороз и Снегурочка раздадут рождественские подарки, а затем пригласят ребят вместе повеселиться на праздничном представлении «В Новый год со сказочными героями».

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