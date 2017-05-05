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ОБЩЕСТВО

Коллектив «Дон-ТР» поздравил ветеранов с Днём Победы

13:03 Пятница, 05.05.2017

Свои ветераны есть и у телерадиокомпании «Дон-ТР». Имена каждого из защитников мы видим ежедневно. К сожалению, сегодня в живых осталось только двое.

Эти адреса знает каждый сотрудник ГТРК «Дон-ТР». Мы вспоминаем о них не только в первых числах мая, но именно в эти дни приезжаем с особым чувством. Юдко Овсеевич Бердичевский. На фронтах Великой Отечественной войны участвовал с 1942 года: воевал на Северо-Западном, Западном, 1-й Белорусском, дошёл до Берлина. Связист, инженер от бога, после войны более 30 лет проработал на ростовском телевидении.

А в другом доме живёт представитель творческой профессии — Николай Матвеевич Егоров. В 1960 годах он, как говорится, стоял у истоков. Руководил редакцией художественных программ, но в кабинете засиживался редко — очень любил готовить репортажи в дальних командировках.

Николай Матвеевич ушёл на фронт после военного училища в 1941 году. В боевом строю находился до 1944 года, пока не получил, уже будучи командиром батальона, тяжелейшее ранение.

«Я не столько о том вспоминаю как воевал, сколько печалюсь по тем, кого нет», — признается ветеран Великой Отечественной войны Николай Егоров.

«Всё меньше и меньше ветеранов. И если они ещё в прошлом году приходили к нам в компанию на День радио и День Победы, то сегодня мы приезжаем к ним домой. Им тяжело. Но для нас это история, для нас это люди», — говорит директор ГТРК «Дон-ТР Вячеслав Ковалёв.

На самом почётном месте в стенах нашей телерадиокомпании установлена мраморная доска, на которой золотом выбиты фамилии сотрудников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. В этом длинном списке больше 40 человек. К этому моменту из них с нами осталось только двое.

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