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ОБЩЕСТВО

Командующий Каспийской флотилией встретился с военной делегацией Азербайджана

11:18 Среда, 08.02.2017

Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук провёл рабочую встречу с делегацией Минобороны Азербайджанской Республики. Об этом сообщает сайт Министерства обороны России.

На совещании стороны обсудили вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2017». Кроме того, гости из Азербайджана ознакомились с учебно-тренировочным комплексом по борьбе за живучесть «Каспий», осмотрели командный пункт учебного поля подразделений морской пехоты «Скорпион», где проходили этапы международных соревнований «Кубок моря – 2016», «Кубок Каспия – 2015» и «Каспийское дерби – 2015».

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