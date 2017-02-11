Командующий ЮВО провел в Ростове первый брифинг

Южный военный округ в минувшем году провел больше двух тысяч учений и прошел 180 внезапных проверок. Об этом сегодня в Ростове на своем первом брифинге рассказал командующий ЮВО Александр Дворников. В наступившем году округу предстоит сформировать новые подразделения — мотострелковые дивизии в Ростовской области и Чечне, армейский корпус в Крыму и эскадрилью ударных вертолетов на Кубани. Особое внимание командующий уделил модернизации техники.

«В 2016 году соединения части военного округа приняли на вооружение свыше 1700 единиц новых и модернизированных образцов вооруженной техники. На вооружение авиационных частей принято около 30 современных вертолетов и самолетов. В войска ПВО поступило более 20 единиц вооружения, в том числе зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», зенитно-ракетно-пушечный комплексы «Панцырь С-1″, — говорит командующий ЮВО Александр Дворников.